Calcio: giudice, 7 squalificati in serie A per una giornata

Sette giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea in riferimento alle partite della 29/a giornata. Tra i calciatori espulsi, è stato fermato Dusan Vlahovic (Juventus); tra i calciatori non espulsi, sono stati squalificati Warren Pierre Bondo (Monza), Martin Erlic (Sassuolo), Theo Hernandez (Milan), Youssef Maleh (Empoli), Lorenzo Pellegrini (Roma); Luca Pellegrini (Lazio).