Calcio: giudice di A, 11 giocatori fermati per un turno

Undici giocatori sono stati fermati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 31/a giornata. Tra i calciatori espulsi, un turno di stop per Nikola Krstovic (Lecce). Tra i calciatori non espulsi, squalificati per una giornata Luca Caldirola (Monza), Marten Elco De Roon (Atalanta), Alessandro Deiola (Cagliari), Lautaro Javier Martinez (Inter), Nahitan Michel Nandez Acosta (Cagliari), Cyril Jean Ngonge (Napoli), Benjamin Jaques Marcel Pavard (Inter), Alexis Jesse M Saelemaekers (Bologna), Suat Serdar (Hellas Verona), Davide Zappacosta (Atalanta)