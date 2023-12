Calcio: Grecia; dopo episodi violenza presidente Lega si dimette

Il presidente della Lega calcistica greca e ricco armatore Vangélis Marinakis ha annunciato in una lettera le sue dimissioni, dopo una serie di atti di violenza che hanno scosso il mondo dello sport in Grecia. "Non ho né il tempo né la voglia di continuare a essere coinvolto nella gestione del campionato mentre le parole di alcuni membri del consiglio di amministrazione non sono coerenti con le loro azioni", ha scritto Marinakis, anche dirigente dell'Olympiacos, in una lettera ai membri del consiglio d'amministrazione della Lega calcio greca. Queste dimissioni arrivano all'indomani di una serie di misure adottate dal governo ellenico per cercare di rispondere alla violenza che affligge lo sport e il calcio in Grecia. Tutte le partite del campionato di calcio si giocheranno a porte chiuse fino al 12 febbraio, mentre negli stadi saranno rafforzate le misure di sicurezza. ; (ANSA-AFP).