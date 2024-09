Calcio: Hummels a Roma, visite e poi il contratto

Mats Hummels, ex Bayern Monaco e Borussia, difensore centrale campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, è sbarcato nella capitale per firmare, dopo aver sostenuto le visite mediche, un contratto di un anno con la Roma, più un altro che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze. Giunto poco dopo le 12.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Monaco di Baviera, Hummels, svincolato come lo spagnolo Mario Hermoso arrivato domenica scorsa, è stato accolto all'uscita del Terminal 1 da un nutrito gruppo di tifosi giallorossi che, muniti di smartphone per fare foto, selfie e video, lo hanno salutato al grido: "Daje Hummels, facce vince!" accompagnadolo poi, stretto in una sorta di abbraccio collettivo e scortato da agenti di Polizia, fino al van della Roma con la quale ha quindi lasciato il "Leonardo da Vinci".