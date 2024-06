Calcio: Ibra, Zirkzee? E' una trattativa, non beneficienza

"Zirkzee è un giocatore forte, non è un segreto, ha potenzialità e ha fatto una grande stagione. C'è una trattativa, però dev'essere ok per noi. E' una trattativa e non è una beneficenza: deve andare bene per il club e per come lavora il Milan. Spendiamo in maniera intelligente. Siamo smart, non rock&roll. Poi bisogna vedere faccia a faccia se è pronto per San Siro": lo dice Zlatan Ibrahimovic Senior Advisor di RedBird sulla trattativa per Zirkzee che prevederebbe importanti commissioni all'agente del giocatore. "Ho scelto di non parlare con procuratori. Io sono bianco e nero. Io sono old school - spiega Ibra - come Mino Raiola e Galliani. Moncada e Furlani loro hanno più pazienza, capiscono che c'è anche grigio".