Calcio: Ifis diventa official Bank partner della Lega Serie B

La Lega Serie B annuncia l'ingresso di Banca Ifis come Official Bank Partner della Serie B. Il nuovo accordo "rappresenta un importante tassello nella strategia della Lega di rafforzare il legame con aziende capaci di condividere una visione di sviluppo sostenibile, valorizzazione del territorio e inclusione sociale. Attraverso questa partnership, Banca Ifis rafforza il proprio posizionamento nel mondo del calcio italiano, portando su tutti i campi del campionato cadetto italiano il brand Ifis sport" si legge nella nota.

"La partnership con Banca Ifis si inserisce perfettamente nella nostra missione: rendere la Lega Serie B sempre più competitiva, credibile e vicina ai territori - ha evidenziato il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà che sposa i nostri valori e che mette a disposizione competenze e soprattutto strumenti finanziari concreti per i nostri club e le loro esigenze di pianificazione economico-finanziaria, nonché di investimenti per lo sviluppo dell'intero movimento".

"Attraverso Ifis sport - ha aggiunto Raffaele Zingone, Chief Commercial Officer e Condirettore Generale di Banca Ifis - portiamo il nostro contributo allo sviluppo sostenibile dell'intero ecosistema sportivo e calcistico italiano con le stesse logiche che da oltre 40 anni applichiamo nel nostro ruolo di banca specializzata al fianco delle imprese. Per questo motivo, crediamo che, grazie alla capillarità del campionato sul territorio la partnership con la Lega Serie B ci permetta di realizzare con ancora più efficacia la nostra missione".