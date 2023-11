Calcio: il club di Messi smentisce trasferta in Arabia Saudita

L'Inter Miami di Lionel Messi ha smentito di essersi impegnata a venire a giocare un torneo in Arabia Saudita a febbraio, contrariamente a quanto annunciato dai promotori sauditi di questa competizione. "Oggi è stato fatto un annuncio secondo cui l'Inter Miami avrebbe giocato la Riyadh Season Cup. Questo non è corretto", ha dichiarato l'Inter in una nota. Secondo gli organizzatori della tradizionale Riyadh Season Cup, l'Inter Miami è invitata ad incontrare le squadre saudite di Al Nassr e Al-Hilal. L'idea era quella di organizzare una partita che vedesse faccia a faccia Messi (Miami) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr). Lionel Messi, otto volte Pallone d'Oro, e Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d'Oro, si sono affrontati direttamente 37 volte nella loro carriera, di cui 30 nel 'Clasico' spagnolo, quando l'argentino giocava al Barcellona e il portoghese al Real Madrid. Secondo gli statistici del calcio, Messi ha vinto 17 volte e Ronaldo 11, con nove pareggi. L'ultimo confronto tra i due è avvenuto il 19 gennaio di quest'anno a Riad, in una amichevole vinta 5-4 dal PSG di Messi contro una selezione dei migliori giocatori dell'Arabia Saudita guidata da Ronaldo.