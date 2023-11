Calcio: il Genoa supera 1-0 il Verona, veneti in crisi

Buon passo in avanti del Genoa in chiave salvezza: i liguri hanno battuto 1-0 il Verona nel secondo anticipo della 12a giornata di Serie A e raggiungono il Legge a 14 punti in classifica, superando il Lecce (13) ed il Sassuolo (12). Crisi nera, invece, per i veneti che, dopo la quinta sconfitta consecutiva, sono terzultimi con 9 punti. Decisivo il gol al 44' del difensore Dragusin che regala un sorriso all'allenatore Gilardino. Al Ferraris i rossoblu hanno sfiorato più volte il raddoppio con Puscas. Il Verona ha provato a reagire e recuperare la partita con un forcing a tutto campo negli ultimi 15 minuti che non ha però avuto gli esiti sperati dai veneti.