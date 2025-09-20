Calcio: il Liverpool fa 5 su 5, vince anche il derby con Everton
Dominio dei Reds in Premier League, ad Anfield finisce 2-1
Dominio del Liverpool in Premier League. I Reds si aggiudicano anche il derby, battendo l'Everton 2-1 e si prendono la quinta vittoria su cinque partite finora disputate in campionato. I campioni d'Italia avanti 2-0 alla mezzora grazie alle reti di Gravenberch (10' pt) e Ektitike (29'), Gueye al 13' della ripresa prova a riaprire il match per l'Everton.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su