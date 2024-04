Calcio: il Monza a Bologna con l'incognita Mota Carvalho

Il Monza prepara la trasferta a Bologna, in vista della partita di sabato sera alle 20.45, recuperando il proprio capitano Matteo Pessina, che ha scontato il turno di squalifica. L'allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, è al lavoro per recuperare anche Dany Mota Carvalho: l'attaccante portoghese, nel turno precedente contro il Napoli, era uscito dal campo a metà del primo tempo per un colpo alla caviglia. La sua presenza in Emilia resta tuttora in dubbio, così come incerto è anche il recupero del difensore Danilo D'Ambrosio, rientrato però in gruppo nei giorni scorsi. Le valutazioni del Monza sono anche sulle condizioni fisiche di Samuele Vignato. Non farà parte del match, invece, Luca Caldirola fermato dal giudice sportivo. Nell'undici titolare, possibile conferma come esterno sinistro di centrocampo di Alessio Zerbin.