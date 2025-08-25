Calcio: il Toro annuncia Asllani, ma con l'Inter non ci sarà
Centrocampista diventa granata in prestito con diritto
Dopo qualche giorno di attesa, il Torino ha annunciato l'arrivo di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, classe 2002, è stato prelevato dall'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto, come spiegato dal club di via Viotti in una nota ufficiale.
Questa sera i granata di Marco Baroni inizieranno il loro campionato proprio dalla trasferta sul campo dei nerazzurri, ma Asllani non sarà presente: la sua avventura al Toro inizierà di fatto alla seconda giornata, con il Toro che domenica 31 agosto alle 18.30 ospiterà la Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino.
