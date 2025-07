Calcio: in riva al Lago arriva la prima Como Cup

Lo stadio Sinigaglia di Como è pronto ad accendere i suoi riflettori per un appuntamento di calcio estivo dal profumo di calcio internazionale. Dal 23 al 27 luglio, il Lago di Como ospiterà la prima edizione di "Football On The Lake", un festival di cinque giorni dedicato al calcio di alto livello, alla musica, al cibo e alla cultura: il tutto sarà incentrato sulla "Como Cup", un torneo in cui il Como di Cesc Fabregas sfiderà l'Al-Ahli nella prima delle due semifinali in programma, mentre nell'altra si affronteranno Celtic e Ajax. "Football On The Lake è più di un semplice torneo: è uno sguardo sul futuro di Como - le parole del presidente dei lariani Mirwan Suwarso -. Grande calcio in uno degli scenari più belli del mondo. Questo è solo l'inizio. Stiamo costruendo qualcosa di speciale qui, qualcosa che unisce la nostra comunità, la nostra città e il mondo del calcio in un modo che solo Como può offrire".