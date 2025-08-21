Calcio: Inter; Chivu, esordio? Sono bravo a nascondere emozioni

"Non parlo delle mie emozioni, sono bravo a nasconderle e a non averle. Ovvio che allenare la squadra dove ho trascorso un sacco di tempo, vincendo tanto, mi dà qualcosina in più. Sono sicuro che il senso di responsabilità che ho per il mio lavoro riuscirà a nascondere le mie emozioni": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, parlando a Sportmediaset dell'esordio sulla panchina nerazzurra che lo attende lunedì sera contro il Torino.

"Noi cerchiamo di mantenere la stessa mentalità - racconta -, la stessa percezione rispetto all'importanza di essere un giocatore dell'Inter. Ci sono aspettative, passione e amore".