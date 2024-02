Calcio: Inter, contatto tra Zhang e Sala su San Siro

Telefonata tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente dell'Inter Steven Zhang sul fronte San Siro. Nel pomeriggio infatti il primo cittadino milanese ha contattato il numero uno nerazzurro per confrontarsi sul tema della ristrutturazione del Meazza. Una telefonata cordiale in cui Zhang ha confermato l'idea già emersa nell'incontro dei giorni scorsi tra Sala e l'amministratore delegato Alessandro Antonello (insieme al presidente del Milan Paolo Scaroni), ovverosia attesa di capire i dettagli del piano di fattibilità di WeBuild sulla ristrutturazione del Meazza. Il club nerazzurro resta in attesa di capirne appunto la fattibilità, con condizioni necessarie che riguardano ad esempio il fatto che sia una ristrutturazione seria e non soft, la certezza ci siano le condizioni per poter continuare a giocare a San Siro senza perdere capienza e sullo sfondo il fatto che lo tadio diventi poi di proprietà di Inter e Milan. Il club nerazzurro prosegue così anche sulla strada che porta verso Rozzano, con il progetto del nuovo impianto nell'area oggi di proprietà dei Cabassi, in attesa quindi di capire i dettagli del piano di WeBuild.