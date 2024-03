Calcio: Inter; Inzaghi 'due mesi ottimi ma serve continuare'

"Che parola userei per questo avvio di 2024? Direi 'continuare'. Abbiamo fatto questi due mesi nel migliore dei modi ma sappiamo che già domani sarà una partita molto difficile, ne arriveranno tantissime altre ma dovremmo continuare a giocare in questo modo con corsa, aggressività e determinazione". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da InterTv alla vigilia della gara contro il Genoa. "Ci saranno dei cambiamenti, delle rotazioni. Ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione, qualcuno purtroppo mancherà anche domani ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre ce l'hai disponibile. Tutti quelli che sono stati impiegati però mi hanno dato ottime risposte".