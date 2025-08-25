Calcio: Inter; Sommer 'Chivu allenatore completo'

"Cristian Chivu è un allenatore completo, si vede da come vive il campo con noi e da come gestisce le situazioni. È molto tranquillo ma anche molto attento: ha una grande mentalità ed energia": lo dice Yann Sommer nel match day program dell'Inter per la partita di debutto di questa sera a San Siro contro il Torino ed esordio per il tecnico sulla panchina nerazzurra.

Il portiere svizzero racconta anche quali sono gli aspetti fondamentali per lui quando scende in campo: "La tranquillità e la lucidità sono aspetti essenziali nel mio ruolo, così come saper gestire la pressione". E dai compagni "Prenderei il tiro di Calhanoglu ma anche la mentalità di Mkhitaryan", racconta.