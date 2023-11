Calcio, Italia, frustrazione per non aver segnato

Dobbiamo essere fortissimi, dobbiamo fare quel passo e secondo me siamo sulla strada giusta. Ci manca poco, lo dico sempre ai ragazzi. Vincenzo Italiano descrive così la prova della sua Fiorentina contro il Milan, sottolineando la difficoltà nel concretizzare le occasioni create. "A livello individuale dobbiamo porci qualche domanda, se creiamo tanto e non riusciamo a segnare. Dobbiamo continuare e mettere in difficoltà squadre più forti di noi. Non riesco a capire come non si riesca a buttarla dentro - si interroga il tecnico - Non è la prima volta che succede alla Fiorentina: c'è rammarico e frustrazione perché nonostante tutto quello che abbiamo prodotto non abbiamo segnato. Non va bene non trovare almeno il gol del pareggio. È un peccato non dare continuità alla vittoria con il Bologna".