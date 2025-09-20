Calcio: Italiano avverte, 'il Bologna sta tornando'

"Un passo alla volta stiamo tornando". Si gode i tre punti e la vittoria del riscatto, Vincenzo Italiano. Il suo Bologna batte all'ultimo respiro il Genoa con un rigore trasformato al minuto 99 dopo revisione Var: "Queste situazioni con il Var stanno diventando sempre più punibili e bisogna accettarlo. Noi l'abbiamo subita tale e quale con la Roma nella scorsa stagione".

Questa volta va bene al suo Bologna che sale a quota 6 in classifica e prova a dimenticare i ko esterni con Roma e Milan, dando continuità al successo interno con il Como: "Ma non dobbiamo accontentarci, stiamo crescendo ma dobbiamo continuare a crescere. Ma ho visto un buon Bologna che ci ha provato fino in fondo contro un Genoa coriaceo che ci ha sporcato la partita".

Partita vinta all'ultimo respiro e con un episodio che a Viera non va proprio giù: "Difficile da accettare un rigore così e difficile accettare la spiegazione dell'arbitro", spiega il tecnico francese a fine partita. "Sono dispiaciuto di non portare punti a casa. Ma abbiamo fatto una partita coraggiosa, siamo stati disciplinati e l'unica cosa che ci manca è di portare punti a casa contro una squadra molto forte".

Le sensazioni migliori arrivano da Ellertsson, che ha dato un salto di qualità alla manovra offensiva rispetto alle prime uscite: "Ci ha dato tanta energia e imprevedibilità. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare a lavorare mettendo più attenzione sui dettagli".