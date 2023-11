Calcio: Italiano, Il nostro primo pensiero agli alluvionati

''Tutti noi, i ragazzi, la società, siamo profondamente colpiti da ciò che è accaduto in Toscana. Il nostro primo pensiero va alle famiglie colpite, a chi ha perso i propri cari, a chi è ancora in una situazione di difficoltà. Da parte nostra grandissima vicinanza e un caloroso abbraccio a chi sta attraversando questi momenti drammatici''. Così Vincenzo Italiano commentando la situazione di grandissima emergenza che sta vivendo gran parte della Toscana. Il tecnico della Fiorentina è intervenuto sui canali ufficiali del club alla vigilia della gara con la Juventus. Intanto la società viola, dopo i messaggi di solidarietà via social, sta pensando a qualche iniziativa concreta in aiuto alle popolazioni alluvionate.