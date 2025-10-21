Calcio: Italiano ricoverato in ospedale per polmonite

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato al policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. Lo annuncia una nota del club rossoblù specificando che il tecnico resterà in ospedale circa cinque giorni. "Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni".