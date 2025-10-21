Acquista il giornale
Calcio: Italiano ricoverato in ospedale per polmonite

Lo annuncia il Bologna, almeno 5 giorni per seguire la terapia

di Redazione Sport
21 ottobre 2025
L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato ricoverato al policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. Lo annuncia una nota del club rossoblù specificando che il tecnico resterà in ospedale circa cinque giorni. "Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni".

