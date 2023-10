Calcio: Italiano, un'ingenuità che ci è costata caro

"Oggi abbiamo perso nel momento più brutto, per un cross su cui lavoriamo tanto. Peccato perché sarebbe stato un punto d'oro, questa ingenuità ci costa caro, inanelliamo un'altra sconfitta dopo quella con l'Empoli". Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, non si capacita dopo la sconfitta in casa della Lazio, giunta al 95', con un rigore per fallo di mano di Milenkovic. "La mia squadra ha fatto una grande prestazione: abbiamo concesso pochissimo alla Lazio, a tratti abbiamo avuto anche pallino del gioco - spiega il mister gigliato - Perdere in questo modo non va bene, negli ultimi minuti serve molta più attenzione, è un peccato non portare a casa punti. Quando le partite sono ancora sullo 0-0 e l'arbitro non ha ancora fischiato, si può perdere anche oltre il tempo di recupero".