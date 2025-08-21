Calcio: Jankto smette a 29 anni, 'voglio stare con mio figlio'

"Troppi infortuni, e poi voglio stare piu' tempo con mio figlio". A 29 anni, Jakub Jankto dice addio al calcio. Centrocampista, ex di Sampdoria, Udinese e Cagliari, il calciatore ceko era stato il primo a fare coming out, raccontando con un video su Instagram la sua omosessualita'. Sempre sui social, Jankto ha raccontato oggi la scelta di lasciare il suo sport.

"Molti mi chiedono se continuero' a giocare -scrive Jankto, il cui contratto col Cagliari e' scaduto a fine stagione - La mia risposta è: sfortunatamente no. La ragione e' semplice, troppi infortuni, i legamenti della mia caviglia sono completamente andati". Ma la ragione principale, aggiunge Jankto, è il figlio avuto da Marketa Ottomanska,: "Il punto chiave - aggiunge Jankto - è mio figlio, col quale non ho la possibilità di vedermi tanto spesso. Voglio cambiare questa situazione, perche' abbiamo solo una famiglia, e per questo voglio trasferirmi a Praga e passare più tempo con lui".