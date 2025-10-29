Calcio: Juve; Brambilla,'ho dato fiducia, vittoria meritata'

"Ho fatto un allenamento e ho cercato di trasmettere fiducia: i ragazzi hanno meritato la vittoria facendo una grande partita": il tecnico ad interim della Juventus, Massimo Brambilla, commenta il successo per 3-1 ottenuto allo Stadium contro l'Udinese. "Il gol subito al termine del primo tempo avrebbe potuto complicare le cose - continua l'allenatore della Next Gen, il quale ha guidato la prima squadra aspettando il sostituto dell'esonerato Igor Tudor - ma siamo tornati in campo con fiducia e coraggio. C'è grande soddisfazione, è stato bello vedere la contentezza dei ragazzi".

E sul periodo della Juve: "La squadra stava vivendo un momento difficile e il morale non era buono - commentato Brambilla ai microfoni di Dazn - ma sono ragazzi forti e hanno qualità, devono soltanto tirarla fuori".

L'Udinese se l'è giocata fino alla fine, ma esce sconfitta dallo Stadium: "Complimenti alla Juve per la vittoria, sapevamo che avrebbe dominato ma ha segnato su due rigori che si sono rivelati decisivi - l'analisi di Kosta Runjaic in conferenza stampa - e il 3-1 finale non mi piace, abbiamo provato a fare il massimo ma torniamo con zero punti".

Tra i migliori in campo dei friulani c'è Zaniolo, autore del momentaneo 1-1: "Ha bisogno di tempo e di allenamenti, non ha giocato regolarmente per anni e dobbiamo rispettarlo e aspettarlo - spiega il tecnico dei friulani sul fantasista - ma non so quando sarà al 100%: ha segnato un bel gol ed è un giocatore importante".