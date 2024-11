Calcio: Juve compie 127 anni, 'We Are Youth. Since 1897'

È il compleanno della Juventus, il club bianconero compie 127 anni. "Juventus incarna lo spirito della gioventù, dell'ambizione e dell'innovazione, e ha saputo nella sua storia trasformare queste qualità in un'eredità duratura che ogni generazione porta avanti con orgoglio. Oggi, nel nostro 127° compleanno: celebriamo la nostra storia, fatta di vittorie, di ambizione e di innovazione" si legge nel comunicato diramato dal club. E, nel video celebrativo, siedono sulla panchina dove è stata fondata la società alcuni dei volti più significativi della Juve di oggi, di ieri e di domani: da Chiellini a Montero, passando per Yildiz, Locatelli e Gama. "La Juve in una parola è famiglia" ha detto l'ex difensore e capitano, oggi tornato da dirigente. "Per me è leggenda e storia" la risposta del turco classe 2005. Inoltre, il club ha lanciato il progetto Extreme Fields: "Potrete candidarvi per vivere un'esperienza interamente bianconera, portando la vostra passione per la Juventus in questi primi tre campi da calcio mozzafiato e unici, in cui la bellezza di paesaggi spettacolari si incontrerà con il potente fascino dei nostri colori - il messaggio per tutti i tifosi - e promette un'esperienza indimenticabile, permettendo ai tifosi di celebrare insieme il calcio, unendo la passione bianconera in ogni angolo del mondo".