Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: Juve; Conceicao non ce la fa, out per l'Atalanta

Il portoghese fuori dall'elenco dei convocati di Tudor

di Redazione Sport
27 settembre 2025
Il portoghese fuori dall'elenco dei convocati di Tudor

Il portoghese fuori dall'elenco dei convocati di Tudor

XWhatsAppPrint

Ci ha provato fino all'ultimo, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca: l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, non riesce a recuperare ed è rimasto fuori dall'elenco dei convocati per la sfida di oggi pomeriggio alle 18 contro l'Atalanta. Il tecnico Igor Tudor, dunque, non potrà contare sul classe 2002, mentre gli altri assenti sono i due lungodegenti Miretti e Milik.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su