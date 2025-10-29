Calcio: Juve; Elkann incontra la squadra post-Udinese

John Elkann ha voluto incontrare Locatelli e compagni dopo la vittoria della Juventus contro l'Udinese. Il numero uno di Exor, infatti, è sceso negli spogliatoi dell'Allianz Stadium e ha avuto un breve colloquio con i bianconeri, tornati a vincere dopo un'astinenza di otto partite consecutive. Elkann ha voluto mostrare vicinanza alla squadra in un momento tanto difficile quanto delicato, con la squadra che aspetta il terzo allenatore diverso (senza considerare Brambilla, tecnico ad interim vittorioso contro i friulani) da marzo ad oggi. E, dopo Thiago Motta e Tudor, si attende la fumata bianca definitiva per accogliere Spalletti.