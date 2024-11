Calcio: Juve; lesione del crociato per Cabal, sarà operato

Per Juan Cabal arrivano pessime notizie: l'infortunio del difensore della Juventus è molto grave. "Gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro" fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale, dopo gli esami cui il calciatore si è sottoposto in mattinata al J Medical. "Cabal nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico" si legge sul comunicato, con la stagione del colombiano che è da ritenersi conclusa. È il secondo gravissimo infortunio che colpisce un difensore della Juventus dopo Gleison Bremer, anche lui alle prese con la riabilitazione post lesione del legamento crociato del ginocchio.