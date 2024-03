Calcio: Juve, McKennie tenta il recupero per l'Atalanta

Weston McKennie prova il recupero per l'Atalanta dopo la lussazione alla spalla subita lo scorso 25 febbraio durante la gara contro il Frosinone. L'americano della Juventus, infatti, continua a lavorare in parte con il gruppo e c'è qualche speranza che possa rientrare per la sfida contro la Dea, anche perché in mediana mancheranno Alcaraz e Rabiot entrambi ai box. Sono in miglioramento le condizioni di De Sciglio, out dallo scorso maggio a causa di una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, ma per rivederlo a disposizione servirà ancora qualche giorno.