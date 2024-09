Calcio: Juve; Nico Gonzalez a Torino per le visite mediche

La Juventus ha perfezionato anche l'operazione Nico Gonzalez. L'attaccante argentino, classe 1998, arriva dalla Fiorentina e questa mattina ha cominciato le visite mediche al J Medical. Il giocatore si è concesso per fotografie e autografi ai tifosi presenti che lo attendevano all'esterno della struttura, ora comincia una sorta di corsa contro il tempo per risolvere tutte le questioni burocratiche e di tesseramento in vista della trasferta di domani sera contro l'Hellas Verona.