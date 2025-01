Calcio: Juve; prima chiamata per Costa, out Kolo Muani

La situazione non si è ancora sbloccata, la Juventus non è riuscita a tesserare Kolo Muani: il francese, di conseguenza, non figura nell'elenco dei convocati per la sfida di oggi pomeriggio alle 18 contro il Milan. Il tecnico Thiago Motta, però, ha chiamato Alberto Costa, l'altro nuovo acquisto bianconero, alla prima convocazione con il club. Torna anche Vlahovic, come annunciato alla vigilia, mentre è ancora fermo ai box Conceicao.