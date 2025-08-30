Calcio: Juve saluta Savona, operazione da 15 milioni

E' arrivata anche l'ufficialità: Nicolò Savona ha salutato la Juventus ed è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. "Un giovane talento cresciuto in bianconero e ora pronto ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Premier League, grazie di tutto e buona fortuna per il futuro" il saluto del club bianconero in una nota ufficiale.

Savona è stato ceduto a titolo definitivo "a fronte di un corrispettivo di 13 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 2,5 milioni" fa sapere la Juve. "Tale operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a ca. 12 milioni, al netto degli oneri accessori" precisa la società nel comunicato.