Calcio: Juve; Spalletti sorride, Yildiz lavora con il gruppo

Il calciatore della Juventus, Kenan Yildiz, si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni all'antivigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dalla Continassa arrivano buone notizie per il tecnico Luciano Spalletti, il quale aveva dovuto rinunciare al turco per la trasferta di Cremona. Ora il 10 bianconero si candida al rientro in vista della gara di martedì sera all'Allianz Stadium, mentre Lloyd Kelly rimane in dubbio: il difensore infatti ha svolto un programma personalizzato per recuperare da alcune noie muscolari.