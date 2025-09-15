Acquista il giornale
Calcio: Juve; Tudor, 'Battuta l'Inter senza fare il massimo'

Tecnico, 'I nerazzurri sono la squadra più forte della A'

di Redazione Sport
15 settembre 2025
"Sabato abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A e abbiamo vinto senza fare il nostro massimo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, torna sulla vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter. "Devo fare delle valutazioni - continua sulle possibili scelte di formazione in vista dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund - tra l'allenamento di oggi e domattina. Si gioca dopo pochi giorni e dobbiamo vedere come stanno i giocatori e non lo so ancora, è tutto da decidere".

