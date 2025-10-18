Calcio: Juve; Tudor, 'Como è una finta piccola, sarà dura'
Tecnico, 'Fabregas ha scelto gli acquisti, hanno speso tanto'
"A Como sarà una partita difficile, loro sono una cosiddetta 'finta piccola': vogliamo fare la nostra partita": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta la trasferta contro la formazione lariana. "I nuovi acquisti sono stati scelti tutti dall'allenatore (Fabregas, ndr), è una cosa rara - continua il croato in conferenza stampa - e hanno speso tanto: c'è rispetto, abbiamo preparato bene questa partita".
