Calcio: Juve; Tudor, 'Contento di iniziare, siamo motivati'
Tecnico, 'Non vedo l'ora perché non mi piacciono le amichevoli'
"Sto vivendo delle belle emozioni, mi piace quando si gioca: siamo motivati, vogliamo partire bene": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta l'esordio in campionato contro il Parma. "Non mi piacciono le amichevoli, non vedo l'ora di partire - ha aggiunto in conferenza stampa dall'Allianz Stadium - e sarà una gara importante davanti ai nostri tifosi: le sensazioni sono positive".
Continua a leggere tutte le notizie di sport su