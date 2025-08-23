Acquista il giornale
Calcio: Juve; Tudor, 'Contento di iniziare, siamo motivati'

Tecnico, 'Non vedo l'ora perché non mi piacciono le amichevoli'

di Redazione Sport
23 agosto 2025
"Sto vivendo delle belle emozioni, mi piace quando si gioca: siamo motivati, vogliamo partire bene": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta l'esordio in campionato contro il Parma. "Non mi piacciono le amichevoli, non vedo l'ora di partire - ha aggiunto in conferenza stampa dall'Allianz Stadium - e sarà una gara importante davanti ai nostri tifosi: le sensazioni sono positive".

