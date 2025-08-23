Calcio: Juve; Tudor, 'Contento di iniziare, siamo motivati'

"Sto vivendo delle belle emozioni, mi piace quando si gioca: siamo motivati, vogliamo partire bene": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta l'esordio in campionato contro il Parma. "Non mi piacciono le amichevoli, non vedo l'ora di partire - ha aggiunto in conferenza stampa dall'Allianz Stadium - e sarà una gara importante davanti ai nostri tifosi: le sensazioni sono positive".