Calcio: Juve; Tudor, 'Mercato aperto e campionato, è pazzia'

di Redazione Sport
21 agosto 2025
"Guardo poco le informazioni che circolano, altrimenti si diventa matti: si inizia a giocare con il mercato aperto, è una pazzia ma va accettata": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, sull'inizio della Serie A con la finestra estiva di trattative ancora aperta. "Gli allenatori impazziscono per questa cosa perché ti dà insicurezza e ti toglie certezze, però è così - ha aggiunto ai microfoni di Sky - e speriamo che si cambi: una cosa normale sarebbe che almeno la settimana prima di iniziare il campionato si chiuda al mercato".

