Calcio: Juve; Tudor, 'Non mi sento inferiore a nessuno'

"Se sono inferiore a qualcuno? No, non mi sento inferiore a nessuno": a domanda secca, il tecnico della Juventus Igor Tudor risponde altrettanto chiaramente. "Continuo a non pensare al futuro, ma vivo giorno per giorno e soffro nel preparare al meglio la gara contro l'Udinese, che è la prossima - aggiunge in conferenza stampa - ma sento la voglia dei ragazzi e mi nutro di questo: è questo il bello di fare l'allenatore".