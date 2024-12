Calcio: La Penna arbitra Atalanta-Milan, a S. Siro c'è Abisso

In attesa della fine del turno di Coppa Italia, oggi con Lazio-Napoli, l'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per i due anticipi di campionato in programma domani, ovvero Inter-Parma e Atalanta-Milan. Il match di S. Siro è stato affidato ad Abisso, mentre La Penna dirigerà il big match Atalanta-Milan. Queste le terne e i loro collaboratori: Inter-Parma (domani, alle 18.30): Abisso di Palermo (Rossi L.-Cipriani/Massimi; Var Pezzuto, Avar Paterna) Atalanta-Milan (domani, alle 20.45): La Penna di Roma (Giallatini-Colarossi/Guida; Var Di Paolo, Avar Ghersini).