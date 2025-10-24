Calcio: la Serie A 2026/27 inizierà il 23 agosto

La Serie A 2026/27 inizierà ufficialmente nel weekend del 23 agosto 2026. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, riunitosi oggi, che ha inoltre definito le date della Supercoppa italiana 2025/26. Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027.

Per quanto riguarda la Supercoppa italiana 2025/26, le sfide si disputeranno con il format final four a Ryadh (Arabia Saudita) tra il 18 e il 22 dicembre 2025. Ad aprire il torneo sarà la sfida tra il Napoli campione d'Italia e il Milan finalista di Coppa Italia, che si disputerà il 18 dicembre alle 20 italiane. Il 19 dicembre alle 20 italiane andrà in scena la gara tra il Bologna vincitore della Coppa Italia e l'Inter seconda in campionato. Infine la finale tra le due vincenti si disputerà il 22 dicembre, sempre alle 20 italiane.