Calcio: la serie C aderisce a #BeActive

Anche la Serie C partecipa a #BeActive, l'evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la "vita attiva" e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione. "Move more, scroll less" è il claim che accompagna #BeActive in tutta Europa. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling con una passeggiata, una corsa, un'attività fisica. Connessi, ma non seduti.

Nel corso della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), in programma anche quest'anno dal 23 al 30 settembre, promossa dal ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute, la Serie C si unisce al coro dell'Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini.

Su tutti i campi della Serie C Sky Wifi - nella settima giornata di andata - sarà protagonista la campagna BeActive, che verrà promossa grazie ai led luminosi di bordocampo, ad un messaggio speaker dedicato e ad una ricca programmazione digital sui canali social; il tutto arricchito dalle patch BeActive che i tesserati porteranno sul petto durante le interviste post partita.