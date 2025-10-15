Calcio: l'Argentina batte 6-0 Portorico, doppietta di Lautaro

Due assist di Messi, due gol di Lautaro, entrato solo al 18' del secondo tempo: l'Argentina ha sconfitto facilmente Porto Rico 6-0 in un'amichevole a Miami martedì. Dieci minuti dopo il gol iniziale di Alexis Mac Allister (14'), la 'Pulce' ha fornito l'assist del raddoppio a Gonzalo Montiel (23'), prima di ripetersi per il gol finale segnato da Lautaro all'84'. In mezzo, il secondo gol personale di Mac Allister (36'), l'autogol di Echevarria (64') e la prima marcatura di Lautaro, che ha cosi' raggiunto Crespo nella classifica dei marcatori argentini in nazionale, a quota 35. In campo, nel secondo tempo, anche il comasco Nico Paz.