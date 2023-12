Calcio: l'Arsenal vince al 97', Luton ko 4-3 e i Gunners volano

Vittoria all'ultimo respiro per l'Arsenal che vince 4-3 in casa del Luton grazie ad una rete all 97' di Rice e allunga in classifica a +5 sul Liverpool e +6 sil Manchester City. A Kenilworth Road i Gunners erano passati in vantaggio con Martinelli ma avevano subito il pari di Osho prima dell'1-2 firmato da Gabriel Jesus allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa avevano ribaltato il risultato prima con Adebayo e poi con Barkley, ma Havertz aveva firmato il gol del 3-3. In pieno recupero la rete di Rice che vale la vittoria.