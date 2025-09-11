Calcio: l'Atalanta ritrova Lookman, domani torna ad allenarsi

Nell'Atalanta, che ha riaccolto Samardzic e Kossounou, l'ultimo dei tredici nazionali al rientro è Ademola Lookman. Reintegrato in rosa dopo essersi allenato da solo dal 19 agosto al 2 settembre, seguiti a 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l'Inter, ha giocato da titolare nella Nigeria contro il Ruanda il 6 settembre e in Sudafrica il 9. Torna a disposizione solo venerdì, dopo un volo di ritorno di venti ore con scalo. L'attaccante può essere convocato in vista del Lecce, ma per il ritorno in campo sono più alte le chance di un ritorno in campo mercoledì 17 in Champions League in casa del Paris Saint-Germain. Il tecnico Ivan Juric deve valutare le condizioni degli altri nazionali, dei quali solo Carnesecchi e Bellanova non hanno giocato. A centrocampo può esordire Yunus Musah al posto del croato Mario Pasalic nell'ottica del turnover. Gianluca Scamacca, sotto terapie per l'infiammazione al ginocchio sinistro, lascia spazio al centro del tridente all'ex di turno Nikola Krstovic. Sead Kolasinac, che da martedì di allena da solo, sta recuperando dall'infortunio al crociato di aprile e sarà pronto forse per metà ottobre.