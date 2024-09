Calcio: Lazio, tifosi fermati ad Amburgo ma 'nessun arresto'

La Lazio è pronta ad affrontare la Dinamo Kiev, sul campo neutro di Amburgo, per la prima partita di Europa League. Il club, però, attraverso una nota, ha smentito le notizie circa l'arresto di alcuni tifosi nella città tedesca che ospita il match tra i biancocelesti e la squadra ucraina. La società ha infatti sottolineato come nella "notte è stata effettuata una operazione di controllo su un gruppo di soggetti presenti nel centro della città. Sono stati rinvenuti, durante la perquisizione, oggetti atti ad offendere. Il gruppo è stato oggetto di fermo di polizia e di divieto di accesso allo stadio. Non risultano arresti" si legge nel comunicato diffuso. Il club, inoltre, ricorda ai propri tifosi di "seguire le informazioni già fornite dalla Lazio per raggiungere in condizioni di sicurezza lo stadio di Amburgo".