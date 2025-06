Calcio: Lazio; Zaccagni dopo l'operazione: 'pronto per ritiro'

Mattia Zaccagni, dopo l'operazione per la risoluzione di una "Groin Pain Syndrome", una condizione dolorosa che colpisce l'area inguinale, ha voluto rassicurare tutto l'ambiente sulle proprie condizioni di salute. "Già dimesso e già a casa. Grazie a tutti per il vostro sostegno, è un problema che mi portavo dietro da un po', giocando gli ultimi tre mesi della stagione con tanto dolore, il riposo e le terapie sono servite a poco, per questo ho voluto procedere con l'intervento per farmi trovare pronto per il ritiro", le parole dell'esterno affidate ai propri social network. Adesso, per Zaccagni, ci sarà un breve periodo di convalescenza, quindi il capitano si unirà ai propri compagni per l'inizio della stagione laziale, fissato per il 14 luglio con l'avvio del ritiro a Formello, per mettersi a disposizione del tecnico Maurizio Sarri.