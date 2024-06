Calcio: Lecce, è fatta per l'attaccante spagnolo Morente

Ufficializzata nei gironi scorsi la permanenza di Luca Gotti sulla panchina del Lecce, è tempo di calciomercato per il responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino. Primo tassello per la prossima stagione calcistica è quello di Jose Antonio Morente Oliva, noto come Tete Morente, attaccante spagnolo classe 1996. Accordo praticamente raggiunto con il calciatore, svincolatosi dopo quattro stagioni nell'Elche, compagine militante nella Segunda Division, che lunedì sarà a Lecce per poi sostenere, nella giornata di martedì, le visite mediche di rito. L'arrivo di Morente è il secondo movimento in entrata in casa Lecce, dopo quello del francese Balthazar Pierret, acquisto già definito nel gennaio scorso, centrocampista centrale classe 2000, proveniente dal Quevilly-Rouen (Ligue 2 francese): anche il suo arrivo nel Salento per visite mediche e sottoscrizione del contratto è atteso la prossima settimana.