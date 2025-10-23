Calcio: Lega Pro; +50% spettatori su 3 anni fa, +10 sul 2024

Continua a crescere il numero degli spettatori negli stadi della Serie C. Dopo le prime 10 giornate del campionato 2025-'26, il totale dei tre gironi ha registrato 842.241 spettatori a fronte dei 778.697 della scorsa stagione, con un aumento di circa il 10%.

Guardando al passato, sempre nel paragone con le prime 10 giornate, rispetto al campionato 2022-'23, il numero di presenze allo stadio è aumentato del 50%, allora erano infatti 575.446. Aumento, di circa il 5%, anche rispetto a due stagioni fa quando, sempre alla decima di campionato, gli spettatori furono 804.001.

Nelle prime dieci giornate della stagione 2025-'26 il record di presenze sugli spalti si è registrato alla terza con 113.759 spettatori. Il maggior numero di presenze in una singola gara, è stato, quello del 'Massimino' per Catania-Salernitana con 18.777.