Calcio: L'Equipe, il Lione esonera Fabio Grosso

Il Lione, ultimo in classifica in Ligue 1, ha esonerato Fabio Grosso ed ha affidato temporaneamente la squadra al responsabile delle giovanili, Pierre Sage. Ne da' notizia L'Equipe sul suo sito on line. La decisione, che era nell'aria, è stata presa stamattina dal presidente, John Textor, e dal nuovo direttore sportivo, David Friio. L'ex azzurro campione del mondo nel 2006 era stato chiamato sulla panchina del Lione a settembre per sostituire Laurent Blanc ma l'ultima serie di risultati negativi - domenica l'ennesima sconfitta, per 2-0 contro il Lille - ha fatto precipitare la situazione. Sage sostituirà Grosso fino alla nomina del nuovo tecnico. Si è parlato, finora, di Bruno Genesio, che ha appena lasciato la panchina del Rennes, di Igor Tudor o di Jorge Sampaoli. Il Lione è ultimo in classifica con 7 punti in 12 partite e deve giocare sabato a Lens e mercoledì prossimo a Marsiglia. L'esperienza di Fabio Grosso si conclude con un bilancio molto magro: una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il momento più drammatico è stato quello dell'aggressione del 29 ottobre al pullman del Lione da parte di sostenitori del Marsiglia, che ha provocato il ferimento al volto di Grosso e l'annullamento della partita.