Calcio: Lucescu lascia la panchina della Dynamo Kiev

L'allenatore della Dynamo Kiev Mircea Lucescu ha rassegnato le dimissioni il giorno dopo la sconfitta interna contro lo Shakhtar Donetsk (1-0), ha annunciato il club ucraino. Dopo un messaggio di ringraziamento rivolto al tecnico 78enne, alla guida della squadra dal 2020, la Dynamo ha aggiunto che gli succederà Oleksandr Shovkovskiy, preparatore dei portieri ed ex giocatore del club. La partenza di Lucescu arriva mentre la Dynamo, 16 volte campione d'Ucraina, sta avendo un inizio di stagione molto deludente. Il club occupa solo il settimo posto in campionato ed è stato eliminato agli spareggi di Conference League e negli ottavi di finale della Coppa d'Ucraina. Sotto l'era Lucescu, il club ha vinto l'accoppiata Coppa-Campionato nel 2021, ma l'allenatore rumeno non è mai entrato nel cuore dei tifosi, che non gli hanno perdonato la sua lunga esperienza con i rivali dello Shakhtar, dal 2004 al 2016.