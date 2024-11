Calcio: Lukaku lascia la nazionale e torna a Napoli in anticipo

Romelu Lukaku lascia la nazionale e torna in anticipo a Napoli. Lo ha annunciato la federcalcio belga dopo il ko subito dal Belgio contro l'Italia che segna di fatto l'eliminazione della rappresentativa dalla Nations League. Lukaku, quindi, non ci sarà domani contro Israele ma tornerà a Napoli per preparare il match che vede gli azzurri impegnati domenica prossima contro la Roma. Il Napoli, dopo il week end di relax per chi non ha risposto alla convocazione della propria nazionale, riprenderà martedì gli allenamenti a Castel Volturno per preparare il match del Maradona.